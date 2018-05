Roularta Media : Assemblée générale annuelle de Roularta Media Group - Information réglementée

Suite à l'assemblée générale annuelle, la société cotée Roularta Media Group confirme qu' en 2018 une plus-value importante sera réalisée sur la vente de sa participation dans Medialaan. Le conseil d'administration envisage dès lors de distribuer au second semestre un dividende intérimaire brut de 5,00 euros par action, sur la base du bénéfice distribuable de l'exercice en cours.

Les actionnaires de référence de la société confirment vouloir utiliser ce dividende intérimaire pour réaménager l'actionnariat de référence, la SCA Koinon (famille De Nolf) reprenant un paquet d'actions de West Investment Holding (famille Claeys).

Il a également été annoncé lors de l'assemblée générale annuelle que le processus d'information et de consultation chez Sanoma était terminé et que la convention de reprise des hebdomadaires Femmes d'Aujourd'hui/Libelle et Flair (F/N) et des magazines Gaël/Feeling, La Maison Victor, Communiekrant, Loving You et She Deals avait été signée. Les sites web (comprenant notamment Flair.be et Libelle.be), les extensions de ligne et les canaux de médias sociaux de ces titres font également partie de cet accord. Roularta cède à Sanoma les titres Je vais Construire et Rénover/ Ik ga Bouwen & Renoveren. La reprise des publications de Sanoma a été notifiée formellement à l'Autorité belge de la Concurrence. RMG entend intégrer l'ensemble de ces activités au second semestre 2018 et veiller à ce que la production de ces titres - ainsi que d'une série de nouveaux hebdomadaires et mensuels néerlandais de Sanoma - assure l'occupation complète des capacités de production de Roularta Printing.

Les mandats des administrateurs arrivés à terme lors de l'assemblée générale ont été reconduits pour quatre ans.

Le mandat du commissaire Deloitte Reviseurs d'Entreprises a également été reconduit.