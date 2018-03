Roularta Media : Deze Week, distribution en boîtes aux lettres auprès de 2,6 millions ménages flamands

Il y a un an, Roularta Local Media a lancé le titre free press « Deze Week » sur le marché. Depuis ce lancement, l'éditeur a activement évalué les réactions des lecteurs et annonceurs. Suite aux réactions, Deze Week bénéficiera d'un upgrade dès le 21 mars : toute annonce dans ce guide d'achat aura un impact plus important grâce à la distribution en boîtes aux lettres et grâce aux formats publicitaires plus variés.

Dès l'édition du 21 mars, Deze Week sera distribué en boîtes aux lettres dans toute la Flandre. Cet hebdomadaire gratuit, un réel guide d'achat pour tout consommateur conscient, se trouvera ainsi chaque semaine dans la boîte aux lettres de 2,6 millions de ménages.

Les annonceurs qui souhaitent rapidement influencer leur région, auront l'opportunité d'annoncer sur la une du journal. Ces annonces renforcent l'image de marque et génèrent davantage de trafic en points de vente régionaux.

En outre, tout annonceur pourra annoncer à sa mesure, que ce soit sur le plan du format ou sur le plan régional. Grâce au système modulaire, l'annonceur crée sa campagne spécifique, tout en bénéficiant d'un budget adapté et optimalisé.

En somme, les annonces dans Deze Week seront également prolongées en ligne via les réseaux sociaux : les annonces seront placées automatiquement et gratuitement sur les pages Facebook et comptes Google My Business des annonceurs en question.

Grâce à ces changements, Deze Week restera le journal du shopping en Flandre, qui regroupe l'actualité locale, les bonnes affaires, les promos intéressantes, les offres d'emploi, les annonces immobilières, des puzzles et des recettes.