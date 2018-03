Roularta Media : publie des résultats annuels en forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Roularta (-2,92% à 23,30 euros) a vu ses comptes plonger dans le rouge en 2017, affichant une perte nette de 12,96 millions d'euros contre un bénéfice de 20,2 millions en 2016. Il intègre 18,5 millions d'euros de bénéfice net des activités cédées en cours d'année, notamment la participation de 50% dans Medialaan. En prenant en compte les seules activités poursuivies par Roularta, le bénéfice net 2016 de 2,7 millions a laissé place à une perte nette de 31,4 millions en 2016.Cette dégradation est liée à une hausse de l'imposition du groupe de médias belge et à une détérioration de ses performances opérationnelles. Roularta a ainsi vu son Ebitda chuter de 88,6% en 2017 à 1,92 million d'euros. La baisse du coût des marchandises, matières premières et fournitures n'a pas entièrement compensé les frais de lancement de la plate-forme d'e-commerce et marketing Storesquare.be et la baisse du chiffre d'affaires du groupe.Ce dernier a reculé de 7,1% en 2017 pour atteindre 256,76 millions. Hors effet de périmètre, il a baissé de 8%. "La baisse du chiffre d'affaires est observée surtout du côté des revenus publicitaires et des ventes au numéro, dans la lignée de l'évolution du marché. Le chiffre d'affaires des abonnements est resté constant", précise Roularta.Le groupe belge a confirmé qu'il ne verserait pas de dividende sur 2017. Toutefois, vu la plus-value réalisée en janvier 2018 sur la vente de la participation (50%) de Roularta Media Group dans Medialaan, le Conseil d'Administration envisage de décider au second semestre 2018 de distribuer un dividende intérimaire brut de 5 euros par action.Concernant 2018, Roularta se montre très prudent. "En raison d'un manque de visibilité quant aux revenus publicitaires de tous les médias, il est très difficile de formuler un pronostic pour le premier semestre 2018", indique-t-il.