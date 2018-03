Z Business 4.0 : comment trouver l’équilibre en tant qu’entreprise dans la dimension business 4.0?

Transformation numérique, nouvelles technologies, changements de modèles business, arrivée des milléniaux dans le monde du travail … : ces diverses tendances ont aujourd'hui un grand impact sur nos entreprises et influencent tous leurs maillons et processus. La nouvelle série Z‑Business 4.0 sur Canal Z montre comment les entreprises réussissent à se réinventer fondamentalement dans un maillon de leur chaîne de valeurs, et posent ainsi le pas vers l'entreprise en mode Business 4.0.

La nouvelle économie déséquilibre l'ancienne et impose le mode Business 4.0 à l'agenda d'un nombre croissant de CEO d'entreprises belges. Tout comme l'Internet des objets a déclenché une véritable révolution dans l'industrie de fabrication, les autres maillons de la chaîne (départements RH, R&D, juridique, vente et marketing, …) doivent eux aussi se réinventer. Une transformation numérique de cette ampleur nécessite cependant des investissements conséquents.

La question qui taraude tout chef ou gérant d'entreprise dans ce contexte est de savoir comment, aujourd'hui, il peut faire des choix raisonnables alors que la technologie évolue à une vitesse hallucinante… Business 4.0 est une réalité, et en même temps un dilemme pour nos entreprises. Il faut rechercher le bon équilibre entre le potentiel et le risque à prendre pour mettre en place un modèle d'entreprise et d'affaires adapté.

La Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), ING et BDO ont recherché et trouvé des entreprises belges qui font œuvre pionnière dans un des maillons de leur chaîne de valeurs. Des projets chez entre autres Audi Bruxelles, BASF, ENGIE et Solvay démontrent dans quelle mesure la transformation numérique devient une carte jouable, et comment ces entreprises entreprennent dans la dimension 4.0… La série Z‑Business 4.0 place ces différents exemples dans la lumière, avec des portraits passionnants et inspirants, et des explications fournies par des experts.

