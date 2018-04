Z-port : Les ports connaissent de profondes transformations ces dernières années et sont devenus de véritables foyers de technologie et d’innovation

Avec la série Z-Port, Canal Z développe un regard neuf sur les activités opérées dans un port, et donne un visage aux entreprises qui gravitent autour de ces épicentres économiques d'une région. La série raconte l'histoire d'un monde surprenant et consacre ce faisant une attention particulière à la région, la croissance, l'innovation, la transformation numérique et la gestion des talents.

Au fil des épisodes de Z‑Port, des entreprises mettent en lumière de façon tangible différentes facettes de ces activités. Un port, ce n'est pas juste un endroit où on charge et décharge des marchandises. C'est aussi le centre d'un écosystème qui va bien au-delà de la zone portuaire et que les entreprises qui y travaillent veulent préserver. Parmi leurs objectifs, on notera une réduction de l'empreinte écologique, la transformation numérique, l'innovation, la qualité de vie, l'automatisation, et la création de conditions de travail idéales.

La série Z‑Port donne aussi la parole aux chefs d'entreprises, ceux-là mêmes qui sont à la base du progrès rapide des dernières années. À juste titre, ils sont fiers de montrer ce qu'ils ont réalisé grâce à des initiatives qui contribuent au développement économique de la région.

Z‑Port est réalisée en collaboration avec Port of Zeebrugge, Antwerp Metal Logistics, Atmosafe, Brabo, Zingametall et Deco subsea. A partir du 12 avril, chaque jeudi sur Canal Z.



