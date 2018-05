Le FTSE 100 termine en hausse, soutenu par BP

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Londres a clôturé en hausse mardi, résistant à la baisse de Wall Street, soutenue notamment par la performance du géant pétrolier BP à la suite de ses bons résultats trimestriels. La place londonienne a également profité du repli de la livre sterling, qui est tombée à un plus bas en 15 semaines face au billet vert, à 1,3596 dollar. En clôture, le FTSE 100 a terminé sur un gain de 0,15% à 7.520,36 points. Parmi les valeurs en vue, l'action BP a affiché un gain de 1,5% à 546,13 livres, après que le groupe pétrolier a fait part au dernier trimestre de son profit le plus élevé depuis la mi-2014 à la faveur de la remontée des cours de l'or noir et de la hausse de sa production. Barclays a perdu 0,8%. La banque a indiqué qu'elle recherchait son nouveau président en externe à la suite du retrait inattendu du favori pour le poste, Gerry Grimstone. Royal Bank of Scotland a également fini sur un repli de 0,15%, à 269,80 dollars, la banque britannique ayant annoncé mardi qu'elle comptait fermer 162 agences en Angleterre et au pays de Galles et supprimer en conséquence 792 emplois.

