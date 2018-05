RBS : transaction dans le dossier des 'subprimes'

10/05/2018 | 10:53

En hausse de plus de 5% ce matin à Londres, l'action Royal Bank of Scotland (RBS) saluait l'annonce de la transaction conclue avec le département américain de la Justice relativement au rôle de la banque britannique dans les 'subprimes', entre 2005 et 2007.



Dans le détail, RBS paiera une pénalité civile de 4,9 milliards de dollars (un peu plus de quatre milliards d'euros) qui est couverte à hauteur de 70% environ par les provisions déjà passées par le groupe. Le complément, soit 1,4 milliard de dollars, sera imputé sur les comptes du 2e trimestre 2018.



Cette transaction éteindra les poursuites relatives au rôle de RBS dans l'émission et la souscription de produits titrisés adossés à des créances hypothécaires américaines durant les trois années en question.



Le ratio de solvabilité financière Common Equity Tier 1 (CET1) du groupe en sera impacté négativement à hauteur de 50 points de base au 30 mars dernier, revenant à 15,1%.



Le directeur général de RBS, Ross McEwan, souligne 'l'élimination de l'incertitude' qui découle de cette transaction.





