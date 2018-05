Subprimes : ROYAL BANK OF SCOTLAND va verser 4,9 milliards de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La banque britannique Royal Bank of Scotland a accepté de payer 4,9 milliards de dollars, soit 3,6 milliards de livres sterling, afin de mettre un terme à une enquête aux Etats-Unis sur ses pratiques lors de la conception et la commercialisation de titres adossés à des créances hypothécaires avant la crise des subprimes. Sur ce montant, 3,46 milliards de dollars sont couverts par des provisions existantes. Royal Bank of Scotland enregistrera donc dans ses comptes du deuxième trimestre une charge supplémentaire de 1,44 milliard de dollars.Cette amende aura par ailleurs un impact négatif d'environ 50 points de base sur son ratio de fonds propres durs. Si elle avait prise en compte au premier trimestre, son ratio de fonds propres durs se serait élevé à 15,1%.Les termes finaux de l'accord n'ont pas été encore fixés.