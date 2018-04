Argentine: Shell vend son activité dans l'aval à Raizen 950 millions de dollars

Londres (awp/afp) - Le groupe pétrolier anglo-néerlandais Shell a annoncé mardi la vente pour 950 millions de dollars de son activité dans l'aval en Argentine, qui comprend le raffinage et la distribution, à la coentreprise Raizen qu'il détient avec le brésilien Cosan.

Cette vente s'inscrit dans le cadre du vaste plan de cession de 30 milliards de dollars, conduit sur trois ans depuis 2016 pour répondre à la chute des prix du pétrole et qui est désormais quasiment achevé.

"La vente comprend la raffinerie de Buenos Aires, environ 645 stations-services, nos activités de pétrole liquéfié, de carburant pour la marine et l'aviation, les activités de bitume, de chimie et lubrifiant, ainsi que celles d'approvisionnement et de distribution dans le pays", a énuméré le groupe dans un communiqué.

L'acquisition, qui doit être bouclée d'ici à la fin de l'année, est réalisée par Raizen, un producteur brésilien de biocarburants et un distributeur d'essence qui dispose d'un réseau de plus de 6.000 stations-services Shell au Brésil. Cette société, créée en 2011, est une coentreprise détenue à parité par Shell (50%) lui-même et son partenaire Cosan (50%), un important acteur dans le domaine de l'énergie et de la logistique au Brésil.

Un accord de licence avec Raizen permettra à la marque Shell de continuer à exister en Argentine, où le géant pétrolier conserve en outre directement son activité dans l'amont, à savoir l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste sur l'énorme gisement de Vaca Muerta dans le sud-est du pays.

afp/rp