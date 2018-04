Shell : vive hausse des bénéfices trimestriels

26/04/2018 | 10:48

Royal Dutch Shell a enregistré au 1er trimestre 2018 une forte hausse de 42% de son résultat net ajusté à 5,3 milliards de dollars (0,64 dollar par action), chiffre légèrement supérieur aux attentes.



La contribution de l'Amont est multipliée par près de trois, à 1,6 milliard, celle de l'Aval chutant en revanche de près du tiers, à 1,7 milliard sur des conditions moins favorables du côté du raffinage. En revanche, celle de la division Gaz intégrée fait plus que doubler, à 2,4 milliards de dollars.



Sur la période, le prix moyen de vente réalisé des 'liquides' (dont le pétrole) a augmenté de 25%, et celui du gaz naturel de 13%, alors que la production disponible à la vente augmentait de 2% à 3,839 millions de barils équivalent-pétrole/jour.



Le cash flow opérationnel de la la major pétro-gazière anglo-néerlandaise reste quasi-stable à 9,4 milliards (- 1%). Le 'gearing' revient de 28,3 à 24,7%.



Le dividende trimestriel reste enfin inchangé, à 0,47 dollar.





