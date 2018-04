Royal Mail : arrivée d'un nouveau CEO en septembre

20/04/2018 | 13:29

Royal Mail annonce le départ de sa directrice générale (CEO) Moya Greene en septembre prochain, après plus de huit années à ce poste, et son remplacement par Rico Back qui rejoindra le conseil d'administration le 1er juin prochain.



CEO durant 18 ans de la principale filiale européenne du groupe britannique, General Logistics Systems (GLS), Rico Back a été l'un des membres fondateur de German Parcel en 1989, société que Royal Mail a acquise en 1999.



Par ailleurs, Royal Mail annonce la nomination de Sue Whalley comme CEO de Post and Parcels Royal Mail UK, l'entité qui regroupe les activités du groupe au Royaume Uni autres que Parcelforce Worldwide et Royal Mail International.



