RTL : dévoile des résultats trimestriels en baisse et décroche en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

RTL chute de 5,46% à 67,5 euros après avoir dévoilé ses résultats du premier trimestre. le groupe de médias, qui a cédé ses activités en France à M6, a vu son bénéfice net part du groupe reculer de 19% à 111 millions d'euros. Il intègre des éléments exceptionnels positifs à hauteur de 14 millions d'euros. L'Ebitda de RTL a reculé de1,9% à 259 millions d'euros. Il a représenté 18,3% (-0,5 point) du chiffre d'affaires. Ce dernier a augmenté de 0,8% à 1,416 milliard.En organique, le chiffre d'affaires de RTL a progressé de 2,6% et le groupe a fait état d'une hausse de ses revenus publicitaires en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.RTL a confirmé ses perspectives d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires, entre 2,5% et 5%, et d'un Ebitda globalement stable (-1%/+1%).