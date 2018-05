RUBIS : en recul après l'annonce des revenus trimestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rubis (-4,18% à 61,95 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice SBF 120 au lendemain de l'annonce de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2018. Sur cette période, le spécialiste de l'aval pétrolier a réalisé un revenu de 1,217 milliard d'euros, en progression de 36 % avec un volume d’activité soutenu dans la distribution et le support et services et en retrait chez Rubis Terminal. Il a progressé de 23% à périmètre comparable.Les marges unitaires de Rubis Énergie sont restées stables, dans un contexte de hausse des cotations des produits pétroliers (propane : + 11 % sur 12 mois).