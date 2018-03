Rubis : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la clôture - Vendredi 16 mars 2017 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

RUBIS (+6,6% à 62,95 euros)Rubis a atteint en séance un record à 63,15 euros. Le titre affiche un gain de près de 40% depuis un an et de plus de 120% depuis trois ans. Les investisseurs saluent aujourd'hui les résultats annuels très solides du spécialiste des infrastructures de stockage et de distribution d'énergie. L'an dernier, son bénéfice net part du groupe a bondi de 28% à 266 millions d'euros tandis que son résultat opérationnel courant a progressé de 23% à 368 millions. Pour sa part, le chiffre d'affaires a gagné 31% à 3,933 milliards.