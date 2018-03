Rubis : La valeur du jour à Paris - RUBIS au plus haut

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rubis grimpe de 3,7% à 61,25 euros après avoir atteint un record à 61,75 euros. Le titre affiche un gain de près de 37% depuis un an et de 121% depuis trois ans. Les investisseurs saluent aujourd'hui les résultats annuels très solides du spécialiste des infrastructures de stockage et de distribution d'énergie. L'an dernier, son bénéfice net part du groupe a bondi de 28% à 266 millions d'euros tandis que son résultat opérationnel courant a progressé de 23% à 368 millions. Pour sa part, le chiffre d'affaires a gagné 31% à 3,933 milliards.Fort de ces performances, Rubis s'est dit confiant dans sa capacité à continuer de générer de la croissance organique et à poursuivre sa politique d'acquisitions. Preuve de sa confiance, le groupe a relevé de 12% son dividende à 1,5 euro.Les analystes ont salué d'une même voix la qualité de cette publication. Rubis reste l'une des valeurs favorites de Berenberg qui a maintenu son objectif de cours de 67 euros. Le courtier allemand apprécie la solide position du groupe sur son marché de niche aux droits d'entrée élevés. Il souligne également la croissance organique robuste de Rubis et la pertinence de sa politique d'acquisitions.Kepler Cheuvreux a relevé son objectif de cours sur le titre de 63 à 66 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat après des résultats solides "comme un roc".Selon une source de marché, Oddo BHF a relevé son objectif de cours sur l'action de 62,5 à 68 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat après des résultats 2017 en ligne avec les attentes. Le broker a salué la bonne résistance du groupe à l'envolée des matières premières et la solidité de son modèle économique.Enfin, Gilbert Dupont a relevé son objectif de cours sur Rubis de 70,4 à 72,1 euros tout en confirmant sa recommandation d'Achat. Le titre reste l'une des valeurs favorites du broker. Ce dernier salue des résultats 2017 solides et globalement en ligne avec les attentes.