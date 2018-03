Rubis : la rentabilité s'est nettement améliorée en 2017

15/03/2018 | 18:11

Publiés ce jeudi soir, les comptes annuels de Rubis ont été marqués par un bond de 28% du bénéfice net part du groupe, lequel a attent 266 millions d'euros.



Le spécialiste du stockage et la distribution de produits pétroliers a par ailleurs enregistré une progression de 23% de son bénéfice opérationnel courant à 368 millions d'euros, tandis que le bénéfice brut d'exploitation a crû de 21% par rapport à son niveau de 2016 pour s'établir à 496 millions.



Publié début février, le chiffre d'affaires affiche de son côté une hausse de 31% à un peu plus de 3,93 milliards d'euros, avec des volumes globaux en augmentation de 19 % chez Rubis Énergie et de 11 % chez Rubis Terminal.



La structure financière au terme de l'exercice demeure au surplus particulièrement solide, avec un ratio de dette nette rapporté au RBE de 1,4 qui autorise de nouvelles acquisitions. La capacité d'autofinancement atteignait en outre 397 millions d'euros au 31 décembre dernier, soit une progression de 22%.



Rubis n'a pas formulé d'objectifs chiffrés, mais se dit confiant quant à sa capacité à continuer de générer de la croissance organique et à poursuivre sa politique d'acquisitions.





