Rubis : Oddo toujours à l'achat

10/05/2018 | 11:56

Oddo réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre Rubis, et maintient son objectif de cours à 68 euros, après la publication de résultats 'mitigés, surtout à cause de la Turquie' au titre du premier trimestre 2018.



Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 1, 217 milliard d'euros, en croissance de +36 % sur le premier trimestre 2018. Le groupe a affiché un volume d'activité soutenu dans la distribution et le support et services. En revanche l'activité Rubis Terminal était en baisse sur cette période.



'Au final, nous restons positifs sur la valeur en attendant notamment la réalisation de nouvelles opérations de croissance externe (pouvant être plus significatives qu'auparavant compte tenu du changement de taille du groupe)', indique le broker.



