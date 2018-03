RWE : La valeur du jour en Europe - L'énergie allemande en effervescence

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv INNOGY SE 13.61% 39.22 5.68%

RWE bondit de 12% à 20,08 euros, E.ON de 5,5% à 8,91 euros et Innogy de 15% à 39,82 euros. Les investisseurs réagissent à l'annonce d'une vaste consolidation du secteur de l'énergie en Allemagne. Le numéro un du pays, E.ON, a annoncé son intention de racheter à son concurrent RWE sa participation majoritaire dans Innogy. L'objectif est de s'emparer des activités dans les réseaux et la distribution de la filiale de RWE. En parallèle, E.ON va céder ses activités dans les énergies renouvelables à RWE. A l'issue de l'opération, E.ON deviendra un leader dans les réseaux et la distribution.RWE, pour sa part, sera un poids lourd dans les énergies renouvelableConcrètement, E.ON va acquérir 76,8% du capital d'Innogy auprès de RWE au prix de 40 euros par titre, soit avec une prime de 16% sur le cours de clôture d'Innogy vendredi dernier. E.ON proposera également une offre identique aux actionnaires minoritaires.En échange d'Innogy, RWE va prendre une participation de 16,7% dans E.ON dans le cadre d'une augmentation de capital et racheter à E.ON une grande partie de son activité dans les énergies renouvelables ainsi que parts minoritaires dans deux centrales nucléaires allemandes qu'il détient en commun avec E.ON pour 1,5 milliard d'euros. Enfin, RWE va récupérer l'ensemble des énergies renouvelables d'Innogy.Cette opération d'envergure redessine de façon spectaculaire le secteur européen de l'énergie. Elle conclut la restructuration des groupes allemands après la décision inattendue d'Angela Merkel en 2011 de sortir le pays du nucléaire après la catastrophe de Fukushima, au Japon.Cette décision avait conduit E.ON à se scinder en 2016, avec d'un côté ses centrales électriques traditionnelles, regroupées dans Uniper, et de l'autre, ses activités de réseaux et dans les énergies renouvelables (E.ON).RWE s'est lui aussi séparé en deux en 2016 avec la création d'Innogy, spécialisée dans les réseaux et les énergies renouvelables.