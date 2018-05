RYANAIR : Barclays surpondère toujours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays réitère sa recommandation Surpondérer sur le titre Ryanair, assortie d’un objectif de cours de 18,30 euros, estimant que les estimations pour l’exercice fiscal 2019 présentent désormais moins de risques qu’auparavant. De plus, le bureau d’études entrevoit un chemin menant vers l’amélioration des revenus unitaires et de la trajectoire des coûts après l’exercice fiscal 2019. Au final, Ryanair s’avère bien positionné dans son secteur et dispose d’avantages concurrentiels par rapport à ses pairs, conclut le broker.