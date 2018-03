RYANAIR : va mettre la main sur 75% de LaudaMotion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La compagnie à bas coûts Ryanair a dévoilé un accord visant à acquérir 75% de la compagnie autrichienne LaudaMotion, pour un montant inférieur à 50 millions d’euros. Dans un premier temps, la compagnie irlandaise se portera acquéreur de 24,9% de LaudaMotion et se donne l’objectif de monter à 75% dès que possible, sous réserve d’approbation de l’autorité de concurrence européenne.Basée à Vienne, LaudaMotion est une compagnie fondée sur les ruines de Niki Airline, une ancienne filiale d'Air Berlin qui a déposé le bilan en 2017. LaudaMotion est détenue pour le moment par Nikki Lauda, un ancien pilote autrichien de Formule 1. La compagnie débutera bientôt ses vols charters à destination de la Méditerranée, depuis l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.Ryanair espère que LaudaMotion atteindra la rentabilité d'ici 3 ans.