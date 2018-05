Ryanair : La valeur du jour en Europe - RYANAIR débute l'exercice avec prudence

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ryanair progresse de 0,8% à 15,63 euros après la la publication de résultats annuels record. Les investisseurs ne sanctionnent pas les perspectives prudentes dévoilées par la compagnie aérienne irlandaise. Cette dernière s'attend, pour la première fois depuis cinq ans, à un repli de ses bénéfices au titre de son exercice clos fin mars 2019 en raison de la hausse des coûts salariaux et de l'augmentation des cours du pétrole. Dans une conjoncture plus difficile, le directeur général Michael O'Leary a prévenu que son groupe pourrait bénéficier de la faillite de ses rivaux les plus fragiles.Au titre de l'exercice 2017/2018 clos le 31 mars, la compagnie low-cost a réalisé un bénéfice par action en hausse de 15% à 1,215 euro. Sa marge nette a atteint 20%, stable d'un an sur l'autre. Le bénéfice net a lui grimpé de 10% à 1,45 milliard d'euros, un record, pour un chiffre d'affaires de 7,151 milliards, en progression de 8%. Les analystes tablaient sur un bénéfice net de 1,44 milliard. 130,3 millions de personnes ont été transportés durant l'exercice, un chiffre en hausse de 9%.Ryanair a donc réussi à tirer son épingle du jeu dans un environnement incertain. Le groupe a affronté des difficultés techniques qui l'ont obligé à annuler 20 000 vols en septembre. En décembre, la compagnie a, accepté, pour la première fois, la création d'un syndicat afin d'éviter une grève des pilotes.Pour l'exercice en cours, Ryanair affiche donc un pessimisme prudent. La compagnie s'attend à une hausse de 7% de son trafic à 139 millions de passagers. Ses coûts unitaires risquent d'augmenter de 9% en raison de la masse salariale et des prix du pétrole.La société dit avoir une visibilité limitée pour le premier semestre et nulle pour le second. Si le niveau des réservations est solide, les perspectives de hausse des prix des billets sont faibles.Dans ce cadre, le groupe prévoit un bénéfice net compris entre 1,25 milliard et 1,35 milliard d'euros, soit en baisse de 14% dans la fourchette basse. Le marché vise 1,37 milliard d'euros.