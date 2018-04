Ryanair : exerce des options sur 25 Boeing 737 MAX

24/04/2018 | 11:26

Ryanair annonce ce matin qu'il va exercer des options d'achat portant sur 25 moyen-courriers Boeing 737 MAX 200, ce qui portera ses commandes fermes de ce modèle à 135 unités. Une affaire à plus de trois milliards de dollars au prix catalogue.



Le premier d'entre ces nouveaux avions devrait entrer en service au 1er semestre 2019.



Ryanair dispose encore de 75 options.



Ainsi, le nombre total de '737' commandés par Ryanair depuis 1994 dépasse les 650 appareils. Ryanair estime qu'ainsi, il sera en mesure d'accroître son trafic annuel à 200 millions de passagers d'ici 2024.



Pour mémoire, la flotte de Ryanair n'est composée que d'avions Boeing.



Le 737 MAX 200 consomme jusqu'à 16% de carburant en moins et est moins bruyant à hauteur de 40%. Il comporte aussi huit sièges de plus (197 contre 189) que la version précédente.







