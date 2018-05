Ryanair : le bénéfice net annuel en hausse

21/05/2018 | 10:01

La compagnie aérienne low-cost Ryanair a fait état, ce lundi matin, d'une hausse du bénéfice net réalisé au titre de l'exercice 2017/2018, celui-ci s'affichant à 1,450 milliard d'euros, contre 1,316 milliard un an plus tôt (+10%).



Par ailleurs, le bénéfice par action (BPA) croît, de 15%, passant de 1,053 à 1,215 euro. Il en est de même pour le nombre de voyageurs (+9%) et le chiffre d'affaires (+8%), la marge restant stable sur une année (20%).



Ce résultat est conforme aux prévisions de la compagnie et à ce qu'attendaient les économistes.



'Nous nous sommes vite relevés du conflit avec les pilotes' de l'automne, a indiqué la compagnie, qui explique avoir également dû composer avec 'des capacités excédentaires sur le marché européen du transport aérien', 'une baisse des prix des billets' et 'un rebond des cours du pétrole'.



S'agissant du prochain exercice fiscal, la compagnie aérienne indique se trouver 'du côté pessimiste de la prudence', s'attendant à un bénéfice net en recul, compris entre 1,25 et 1,35 milliards d'euros.





