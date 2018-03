Ryanair : vers l'acquisition de 75% de LaudaMotion

20/03/2018 | 16:17

Ryanair dit avoir conclu un accord avec l'ancien champion de Formule 1 Niki Lauda sur l'acquisition de 25% de la compagnie aérienne à bas coût LaudaMotion et espère porter sa participation à 75% sous réserve de l'approbation de Bruxelles.



La compagnie irlandaise explique avoir l'intention de développer LaudaMotion qui a récemment racheté une grande partie des actifs de l'ancienne compagnie Niki, dont plusieurs A320.



Le patron de Ryanair, Michael O'Leary, s'est déclaré heureux de pouvoir s'appuyer sur une flotte d'avions Airbus, 'une chose que nous voulions faire au sein du groupe Ryanair depuis plusieurs années'.



Le coût de l'acquisition des 75% sera inférieur à 50 millions d'euros, assure Ryanair, même si le groupe compte également débloquer un financement supplémentaire de 50 millions d'euros pour le lancement des activités et les frais opérationnels.



Ryanair a précisé que Niki Lauda présiderait le conseil d'administration et superviserait la mise en oeuvre de sa stratégie.



