Les ambitions de Dropbox illustrent le rebond du marché américain des IPO - Plus USA

Christine Lejoux,

Agefi-Dow Jones

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- La société américaine de stockage de données Dropbox effectuera ses premiers pas à la Bourse de New York ce vendredi. Jeudi soir, l'entreprise créée en 2007 a fixé le prix de son introduction en Bourse (IPO) à 21 dollars par action, selon le Wall Street Journal. Soit un montant supérieur à une fourchette indicative déjà relevée mercredi entre 18 et 20 dollars, au lieu de 16 à 18 dollars initialement, preuve de la forte demande des investisseurs.

Le groupe est ainsi valorisé 9,2 milliards de dollars, un poids cependant inférieur de plus de moitié à celui de la société suédoise de streaming musical Spotify, qui se cotera à la Bourse de New York le 3 avril, sur la base d'une valorisation de près de 23 milliards de dollars d'après le Wall Street Journal.

Ces exemples témoignent du retour à meilleure fortune du marché américain des introductions en Bourse, amorcé en 2017 après deux années de baisse du nombre d'opérations et des montants levés. Sur les deux premiers mois de l'année, 11,9 milliards de dollars ont été levés à Wall Street dans le cadre d'IPO, selon Dealogic. Il s'agit d'un montant record depuis les 14,2 milliards de dollars engrangés en janvier et février 2000, à la veille de l'éclatement de la bulle internet. Et comme il y a 18 ans, c'est le secteur technologique qui mène la danse en termes de volumes d'opérations.

Perspectives favorables

Selon des banquiers interrogés par BDO, une société de conseil en IPO, le nombre d'introductions en Bourse aux Etats-Unis devrait croître de 11% sur l'ensemble de l'année 2018, et déboucher sur un total de 46 milliards de dollars levés, soit un bond de 30% par rapport à l'an dernier. Le cabinet Baker McKenzie est plus optimiste encore, qui table sur un record historique de 78 milliards de dollars levés cette année.

Cette dynamique résulte de la confiance accrue des dirigeants d'entreprises dans les perspectives de l'économie américaine, soutenues par la politique pro-business du président Donald Trump. L'inquiétude des investisseurs au sujet de l'endettement des entreprises pousse également celles-ci à chercher des sources de financement alternatives. Les bonnes performances boursières des sociétés recemment cotées font en outre des émules. Et les valorisations devenues moins favorables dans le cadre des tours de table privés incitent les entreprises à se coter à la Bourse de New York, qui demeure proche de ses plus hauts historiques malgré ses récentes phases de correction.

L'indice S&P 500 se paie ainsi 16,9 fois les bénéfices estimés pour les douze prochains mois, un niveau supérieur à sa moyenne de 14,3 des dix dernières années. Certains investisseurs redoutent ainsi que le parallèle avec l'année 2000 se renforce, avec un éventuel krach boursier à la clé. Mais les sociétés qui prétendent aujourd'hui à une introduction en Bourse sont arrivées à un stade de maturité plus avancé que les candidates à une IPO au début 2000 : les entreprises qui ont fait leurs débuts à la Bourse de New York en janvier et février derniers se sont introduites sur la base d'une capitalisation de 1,3 milliard de dollars en moyenne, contre seulement 851 millions de dollars sur la même période de 2000.

-Christine Lejoux, Agefi-Dow Jones; 33 (0)1 41 27 48 14; clejoux@agefi.fr ed: VLV