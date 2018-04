REPETE: A 3%, le rendement du 10 ans doit inciter à la prudence pas à la panique - Plus USA

Justin Lahart,

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le marché obligataire est en effervescence parce que le rendement de l'emprunt du Trésor américain à 10 ans a franchi la barre des 3%. S'il ne s'agit que d'un chiffre symbolique, il constitue un important indicateur de la progression des taux longs, qui pèsent sur l'économie. L'emprunt à 10 ans affichait un taux de 2,41% en début d'année.

Cette remontée des taux intervient dans un contexte assez inhabituel dans la mesure où les récents indicateurs économiques n'ont pas été particulièrement encourageants. L'inflation semble en revanche se confirmer et la hausse des prix du pétrole suggère une accélération de la croissance économique mondiale.

Les investisseurs qui se concentrent uniquement sur cette barre des 3% passent à côté du plus important. Le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale continue à relever ses taux d'intérêt, ce qui a propulsé cette année le rendement de l'emprunt du Trésor à deux ans à 2,47%, contre 1,89%. En conséquence, la courbe des rendements, soit l'écart entre le taux de l'emprunt à 10 ans et celui de l'emprunt à 2 ans, s'est réduite à 0,5 point de pourcentage.

Il s'agit là d'une position idéale. Une croissance économique soutenue devrait conforter la trajectoire de relèvement des taux de la Fed, tandis qu'une inflation modérée empêchera les taux longs d'atteindre un pic. Or la réduction de cet écart inquiète les investisseurs parce qu'il fait apparaître le spectre d'une inversion de la courbe des taux, situation où le rendement à 2 ans est supérieur au rendement à 10 ans et qui a souvent été un signe annonciateur de récession.

Nous n'en sommes pas là. La courbe reste positive, ce qui laisse entendre que pour les investisseurs, l'économie sera en mesure d'absorber les relèvements de taux de la Fed. Une courbe inversée suggérerait en revanche qu'aux yeux des investisseurs, la Fed a relevé ses taux au point de faire potentiellement dérailler l'économie et qu'elle aura besoin de les abaisser à nouveau dans l'optique de contrer une récession.

Pour Rich Bernstein, de Richard Bernstein Advisors, il faut envisager la courbe des taux non comme un variateur de lumière mais comme un banal interrupteur qui, en s'éteignant, entraînerait une inversion. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter tant que personne ne touche l'interrupteur, ni aucune urgence à déboucler ses positions lorsque cela se produit. Les actions tendent à réaliser de bonnes performances lorsque la courbe est relativement plate. Depuis 1976, lorsque l'écart de taux des emprunts à 10 ans et à deux ans est ressorti entre 0 et 0,5 point de pourcentage, l'indice S&P 500 a gagné 13% en moyenne au cours de l'année suivante.

Lorsque la courbe s'est en revanche inversée, l'indice a gagné en moyenne 5% et opéré certains de ses replis les plus marqués. Il y a peut-être là un signal de prudence à ne pas négliger, mais le marché obligataire n'est pas encore au point de rupture.

