Resume de l'actualite a 03H00 GMT (12/02)

NEW YORK - Le producteur général de l'Etat de New York a annoncé avoir engagé des poursuites au civil contre la Weinstein Company, pour ne pas avoir protégé ses employés contre son ancien patron et producteur de cinéma Harvey Weinstein.

Harvey Weinstein, 65 ans, était l'un des hommes les plus influents d'Hollywood avant d'être accusé de diverses agressions sexuelles, dont des viols, par plus de 70 femmes.

La plainte déposée par le procureur Eric Schneiderman invoque des faits de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles de la part d'Harvey Weinstein à l'encontre des employées des la société.

Le procureur demande un montant de dommages et intérêts non spécifié pour les victimes. Il évoque la vente de la Weinstein Company comme moyen pour les accusés de pouvoir acquitter les sommes qu'ils devront verser s'ils sont condamnés.

---

LONDRES - La secrétaire d'Etat britannique au développement international doit rencontrer aujourd'hui des représentants de l'organisation caritative Oxfam après des révélations selon lesquelles des humanitaires avaient eu recours à des prostituées alors qu'ils étaient en mission à Haïti après le tremblement de terre de 2010.

Oxfam a déclaré vendredi avoir lancé une enquête en interne dès la découverte des faits en 2011 et que quatre personnes avaient été licenciées et que trois avaient démissionné.

Dimanche, la directrice exécutive d'Oxfam International, Winnie Byanyima, a indiqué que ce genre de chose ne pourrait plus se produire selon les règles mises en place depuis.

La secrétaire d'Etat britannique au développement international, Penny Mordaunt, a expliqué dimanche à la BBC que son département n'avait pas été informé en 2011 de ce qui s'était passé et que les associations qui ne se conformeraient pas à un examen de leurs activités à l'étranger seraient privées de financement.

---

MOSCOU - Un avion de ligne russe s'est écrasé hier peu après avoir décollé de l'aéroport de Moscou Domodedovo et il n'y a pas de survivant parmi les 71 personnes à bord. La cause du crash n'a pas encore été établie et aucune piste n'est écartée pour le moment, y compris celle d'un acte criminel.

La température était de -5°C et il neigeait à Moscou lorsque le biréacteur Antonov An-148 de la compagnie Saratov a décollé à destination d'Orsk, à 1.500 km au sud-est de la capitale, dans la région d'Orenbourg frontalière avec le Kazakhstan.

L'avion, construit en 2010, avait embarqué 65 passagers et 6 membres d'équipage.

Des débris, une des boîtes noires et les corps de deux victimes ont été retrouvés sur le site du crash, a annoncé le ministère des Situations d'urgence.

---

JOHANNESBURG - Le Congrès national africain (ANC), le parti au pouvoir en Afrique du Sud, se réunit aujourd'hui en séance spéciale pour décider du sort du président de la République, Jacob Zuma, a annoncé le nouveau président du parti.

Jacob Zuma, qui est âgé de 75 ans, est affaibli par une série d'affaires de corruption. Il a déjà perdu ses fonctions à la tête de l'ANC. Il a été remplacé en décembre par son vice-président Cyril Ramaphosa.

Certains membres de l'ANC et de l'opposition accusent la famille Gupta, amie du président, d'avoir profité de ses relations avec lui pour remporter des contrats publics et influencer les nominations au sein du gouvernement.

---

JERUSALEM - Benjamin Netanyahu a prévenu qu'Israël allait continuer à mener des raids aériens en Syrie malgré la perte d'un F-16 abattu par un missile syrien samedi, une première depuis 36 ans pour l'aviation israélienne.

Israël a immédiatement répondu à la destruction de son F-16, dont les deux pilotes ont pu s'éjecter au-dessus du territoire israélien et sont sérieusement blessés, en bombardant samedi 12 positions de l'armée syrienne et de ses alliés pro-iraniens, dont des systèmes de défense antiaérienne.

S'exprimant hier en conseil des ministres, Benjamin Netanyahu a assuré que son pays n'entendait pas changer de stratégie en Syrie, où Israël dit vouloir empêcher une implantation durable de l'Iran et les livraisons d'armes sophistiquées au Hezbollah libanais, allié du président syrien Bachar al Assad et de Téhéran.

---

MARSEILLE - Figure du milieu marseillais, Jacques Cassandri est jugé à partir d'aujourd'hui aux côtés de plusieurs membres de sa famille pour le blanchiment présumé du butin du "casse du siècle", un hold-up perpétré en 1976 dans une succursale de la Société générale de Nice qui a été attribué à Albert Spaggiari avant d'être revendiqué par l'accusé dans un livre-témoignage.

Il est poursuivi pour des faits de recel de vol aggravé, de blanchiment commis en bande organisée, de travail dissimulé et de non-justification de ressources.

Le 16 juillet 1976, Albert Spaggiari et une dizaine de complices accèdent à la salle des coffres de l'agence bancaire niçoise par un long tunnel creusé à partir du réseau d'égouts de la ville. En un week-end, ils ouvrent les coffres à coups de burin avant de s'enfuir avec un magot de plus de 46 millions de francs, soit environ 32 millions d'euros d'aujourd'hui.

---

PARIS - L'ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac, condamné en 2016 pour fraude fiscale, va tenter à partir d'aujourd'hui d'éviter la prison lors de son procès en appel à Paris.

Le ministre déchu a été condamné en première instance à une peine de trois ans de prison ferme non aménageable pour avoir dissimulé un compte bancaire à l'étranger, le scandale le plus retentissant du quinquennat de François Hollande.

Le président de la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris, Peimane Ghaleh-Marzban, avait alors estimé que seule une peine garantissant son incarcération pouvait sanctionner sa faute "d'une exceptionnelle gravité".

---

PARIS - Emmanuel Macron a annoncé dans le Journal du Dimanche (JDD) qu'il poserait les jalons de l'organisation de l'islam en France au premier semestre de cette année.

Il explique que, quelle que soit l'option retenue, son objectif est de "retrouver ce qui est le coeur de la laïcité", c'est-à-dire "la possibilité de pouvoir croire comme de ne pas croire, afin de préserver la cohésion nationale et la possibilité d'avoir des consciences libres".

Sur France Inter, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'est dit favorable à ce que l'Etat puisse "intervenir" dans la sélection des imams, pourquoi pas via des formations universitaires spécifiques.

---

SYDNEY - Les marchés asiatiques ont retrouvé un semblant de calme ce matin dans le sillage du rebond de Wall Street vendredi, rebond qui devrait se poursuivre au vu de l'orientation positive des futures sur le S&P500.

Les marchés sud-coréen et chinois gagnaient respectivement 0,8% et 0,2%. La Bourse de Tokyo était fermée, lundi étant jour férié au Japon.

---

DUBAI - La compagnie Emirates a signé hier un contrat d'achat de 20 A380 d'Airbus avec des options pour 16 autres d'une valeur de 16 milliards de dollars (13 milliards d'euros).

Airbus avait précédemment indiqué qu'une commande de la compagnie du Golfe était vitale pour assurer la pérennité de son programme de très gros porteur.

Le contrat a été signé en présence du Premier ministre français Edouard Philippe, en visite dans l'émirat.

---

PARIS - Thierry Desmarest, 72 ans, a démissionné de son mandat au conseil d'administration de Renault, a-t-on appris de sources au fait du dossier, à quelques jours d'une réunion au cours de laquelle les dirigeants seront appelés à adouber le dauphin potentiel de Carlos Ghosn.

La nomination d'un nouveau directeur général délégué (COO), ou numéro deux de Renault sera au menu du conseil d'administration de jeudi prochain et devrait être officialisée vendredi à l'occasion de la publication des résultats annuels du constructeur automobile.

Ce départ s'ajoute à celui de l'Allemand Stefan Müller, directeur délégué à la Performance du constructeur, lequel laisse le champ libre à Thierry Bolloré dans la perspective de la future succession.