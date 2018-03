Wall Street anticipe une prometteuse saison des résultats trimestriels - Plus USA

Christine Lejoux,

Agefi-Dow Jones

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les saisons de publications de résultats trimestriels se suivent et se ressemblent à Wall Street.

Alors que le premier trimestre touche bientôt à sa fin, les sociétés composant l'indice S&P 500 devraient clore la période de janvier à mars sur une envolée de 17% de leurs bénéfices en moyenne, selon le fournisseur de données financières FactSet. Pour la quatrième fois en cinq trimestres, les grandes entreprises américaines feront état d'une progression à deux chiffres de leurs résultats. Il s'agira en outre de leur plus forte croissance bénéficiaire jamais enregistrée depuis les trois premiers mois de l'exercice 2011 (+19,5%).

A la fin décembre, les analystes sondés par FactSet tablaient sur une croissance de "seulement" 11,4% des résultats de "Corporate America" pour le premier trimestre 2018. S'ils ont autant relevé leurs prévisions, c'est d'abord pour tenir compte des baisses d'impôts entrées en vigueur en début d'année, expliquent les analystes de Zacks Research. Mais pas seulement. Leurs révisions tiennent également au renforcement des perspectives économiques aux Etats-Unis et, plus encore, à l'échelle mondiale.

Une croissance tirée par les multinationales

Les trois secteurs qui devraient dévoiler la plus forte hausse de leurs bénéfices et de leur chiffre d'affaires au titre du premier trimestre - les technologies de l'information, les matériaux de construction et l'énergie - sont également ceux qui réalisent la part la plus importante de leur activité à l'étranger. Avec toutefois, pour les valeurs pétrolières, le biais d'une base de comparaison favorable, le cours de l'or noir, à 62 dollars actuellement, étant supérieur de 21% à son niveau d'il y a un an.

Mais au total, grâce à l'accélération de l'économie mondiale et à l'affaiblissement du dollar, les entreprises du S&P 500 réalisant plus de la moitié de leur activité à l'étranger devraient dégager des bénéfices en hausse de 19,3% en moyenne, sur les trois premiers mois de 2018.

Ces belles perspectives ont un prix. Le S&P 500 se paie 17,1 fois les bénéfices attendus pour les douze prochains mois. L'indice se traitait sur la base d'un multiple de 18 avant la correction subie par le marché d'actions américain au début février mais ce niveau de 17,1 demeure supérieur à la moyenne des 10 dernières années (14,3).

-Christine Lejoux, Agefi-Dow Jones ; 33 (0)1 41 27 48 14 ; clejoux@agefi.fr ed : ECH