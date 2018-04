Wall Street pourrait retrouver de l'intérêt pour les as de la rentabilité - Plus USA

Christine Lejoux,

Agefi-Dow Jones

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La saison des résultats qui s'ouvrira le 13 avril aux Etats-Unis sera l'occasion pour les investisseurs d'identifier les actions recelant encore un potentiel de hausse sur un marché toujours cher malgré ses récentes phases de correction.

L'indice élargi S&P 500 se paie 16,1 fois les bénéfices estimés pour les douze prochains mois, selon FactSet. Ce multiple est inférieur à celui de 18 qui prévalait en tout début d'année, avant la correction amorcée en février, mais il demeure supérieur à sa moyenne des dix dernières années (14,3).

Le marché d'actions américain présente toutefois "une étrange anomalie", qui mérite l'attention des investisseurs, selon AllianceBernstein. "Depuis quelques années, les entreprises les plus rentables voient le cours de leurs actions croître plus lentement que leurs bénéfices", souligne la société de gestion d'actifs. Un phénomène inverse à celui du marché américain dans son ensemble, le rendement du S&P 500 ayant augmenté beaucoup plus fortement que les résultats des entreprises qui le composent, au cours des six dernières années.

Le mirage des bénéfices des sociétés cycliques

Ces dernières années, les groupes américains les plus profitables ont été délaissés par les investisseurs car ceux-ci ont préféré parier sur une explosion des bénéfices au sein de secteurs d'ordinaire moins rentables, mais présentant justement un fort potentiel de hausse dans un contexte de reprise de l'économie mondiale.

Analystes et gérants ont notamment misé sur les groupes industriels, en particulier sur les fabricants de matériaux de construction. Avec une certaine déception à la clé, ces secteurs ayant finalement dégagé des marges instables, loin de la régularité des habitués des premières places du classement des groupes américains les plus rentables élaboré par le magazine Fortune.

Les poids lourds de la technologie et de la finance, des valeurs sûres

Dans le contexte actuel de turbulences boursières, les investisseurs devraient changer de braquet et surpondérer leurs portefeuilles en entreprises dotées d'une tradition de forte rentabilité. Comme Apple, qui figure à la première place de l'édition 2017 du plamarès de Fortune, avec ses 45,7 milliards de dollars de profits annuels. Le fabricant d'électronique grand public est suivi par JPMorgan (JPM), forte d'un résultat de 27,3 milliards. Avantagé comme ses concurrents par la hausse des taux d'intérêt, l'établissement bancaire est talonné par Berkshire Hathaway, la société d'investissement du financier Warren Buffett, avec ses 24 milliards de dollars de bénéfices. Suivent la banque Wells Fargo (WFC, 21,9 milliards), Alphabet (GOOGL, 19,5 milliards), la maison-mère du moteur de recherche Google, le groupe bancaire Bank of America (BAC, 17,9 milliards), ou encore l'éditeur de logiciels Microsoft (MSFT, 16,8 milliards).

En privilégiant à nouveau les poids lourds de la technologie et de la finance dans leurs portefeuilles, les gérants contribueraient à corriger l'anomalie du marché américain pointée du doigt par AllianceBernstein.

