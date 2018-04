Washington menace Pékin de nouveau droits de Douane, Pékin riposte

Dans un communiqué, le président américain présente cette nouvelle étape de la guerre commerciale entre les deux pays comme une réaction "aux représailles injustes" de Pékin après une première série de mesures américaines qui comprenaient 50 milliards de dollars de droits de douane sur les produits chinois.

Donald Trump ajoute que l'USTR a déterminé que Pékin s'était livrée "de manière répétée à des pratiques visant à s'octroyer injustement des droits de propriété intellectuelle" américains.

"Plutôt que de remédier à sa mauvaise conduite, la Chine a choisi de nuire à nos agriculteurs et à nos fabricants", accuse le président américain.

Un responsable américain a précisé que les Etats-Unis demeuraient disposés à ouvrir des négociations avec la Chine en matière de commerce, "mais seulement si elles sont sérieuses car les précédentes tentatives n'ont engendré que peu de progrès".

Donald Trump insistera en cas de négociations sur des propositions "vérifiables, applicables et mesurables" de la part de Pékin, a-t-il ajouté.

Le ministère chinois du Commerce a de son côté prévenu qu'il prendrait de nouvelles mesures si les Etats-Unis mettait en oeuvre les mesures annoncées par Donald Trump tout en disant ne pas vouloir mener de guerre commerciale.

"Si les Etats-Unis méprisent les objections de la Chine et de la communauté internationale et persistent sur la voie de l'unilatéralisme et du protectionnisme commerciale, (...) la Chine ripostera", a déclaré un porte-parole cité dans le communiqué.

Les médias officiels chinois dénoncent tous une "tentative d'intimidation ridicule" qui reflète, selon le Global Times, une "profonde arrogance de l'élite américaine" et traduit la colère et la frustration croissantes d'un Donald Trump multipliant les déclarations incendiaires "sans se soucier des conséquences".

"LA FAÇON LA PLUS STUPIDE D'AGIR"

Les deux pays se sont jusqu'à présent réciproquement imposés des droits de douane sur des catégories variées de produits représentant au total environ 100 milliards de dollars (81 milliards d'euros) d'échanges commerciaux.

L'annonce par Donald Trump de possibles nouvelles mesures commerciales contre la Chine a accentué la nervosité des marchés financiers, faisant reculer les futures sur le S&P500, le Dow Jones et le Nasdaq d'un peu moins de 1% à Wall Street tandis que les marchés ouvraient en baisse en Europe.

"La politique conçue à la va-vite de Trump ces deux, trois derniers jours et encore ce soir (jeudi) est dangereuse", a commenté Doug Kass, qui dirige le fonds d'investissement spéculatif Seabreeze Partners Management. "Notre président va renforcer la volatilité et l'incertitude économique."

La perspective d'une guerre commerciale avec la Chine inquiète particulièrement les élus républicains des Etats de l'Ouest et du Midwest dont l'économie dépend fortement des exportations agricoles.

"J'espère que le président est encore une fois juste en train de se défouler, mais s'il est ne serait-ce qu'à moitié sérieux, c'est une folie", a déclaré le sénateur républicain Ben Sasse.

"La Chine est coupable de beaucoup de choses, mais le président n'a pas de vrai plan pour l'emporter. Il prend le risque de mettre le feu à l'agriculture américaine. Répondons aux mauvais comportements chinois, mais avec un plan qui les punisse, pas nous. C'est la façon la plus stupide d'agir", a ajouté l'élu du Nebraska.

(Eric Beech, Steve Holland et David Lawder, avec Tom Daly et Min Zhang à Pékin, Tangi Salaün et Nicolas Delame pour le service français)