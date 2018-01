BoA Merrill Lynch : un repli tactique du S&P 500 très probable au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les fonds actions ont enregistré une collecte record au niveau mondial lors de la semaine du 24 janvier, selon Bank of America Merrill Lynch, qui avertit qu’une correction de l’indice S&P500 est désormais très probable au premier trimestre. 33,2 milliards de dollars ont ainsi été placés sur ces produits, d'après les données EPFR Global citées par la banque. Les fonds actions émergentes ont été les plus populaires, avec 8,1 milliards de dollars d'achats nets, leur seconde meilleure performance historique.Ils sont suivis par les fonds actions américaines, 7 milliards de dollars, actions européennes, 4,6 milliards de dollars, et japonaises, 3,4 milliards de dollars. Il s'agit pour les fonds actions européennes de leur meilleure collecte en 37 semaines.L'indicateur Bull & Bear développé par Bank of America Merrill Lynch a progressé pour sa part à 7,9 points la semaine dernière, son niveau le plus élevé depuis janvier 2013, date à laquelle il avait touché 8 points. C'est sur ce niveau qu'il déclenche un signal de vente sur les actifs risqués. Depuis 2002, cet indicateur a donné 11 signaux de ventes, qui se sont révélés pertinents à chaque fois, rappelle la banque américaine. Cette dernière juge très probable un repli tactique du S&P 500 vers les 2 686 points en février ou mars.