Fidelity lance une gamme de fonds indiciels à faible coût dans 18 pays européens

Fidelity International a annoncé le lancement d'une gamme de six fonds indiciels actions à faible coût. Avec des frais de gestion débutant à 0,06%, cette offre est présentée par le gestionnaire d'actifs comme l’une des moins chères sur le marché européen de la gestion de fonds indiciels. La gamme couvre six des principaux marchés actions : États-Unis, Europe, Japon, Asie Pacifique hors Japon, monde (pays développés) et marchés émergents.Les frais de gestion de ces fonds s'échelonnent de 0,06 % pour le fonds S&P 500 à 0,20 % pour le fonds MSCI Emerging Markets.Ils seront accessibles à l'ensemble des investisseurs - particuliers (via des plateformes de distribution), distributeurs, institutionnels – pour le même coût et quel que soit le montant investi. Des catégories de parts couvertes contre le risque de change en euro et en livre sterling sont également disponibles.