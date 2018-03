Invesco PowerShares souligne la corrélation positive entre taux longs et actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invesco PowerShares a dévoilé ce mercredi une étude qui incite à relativiser la correction récente des marchés actions sur fond de tensions sur les taux longs. "Notre analyse suggère que la corrélation entre les rendements obligataires et les actions a toujours été majoritairement positive lorsque le rendement à 10 ans a été de 3%. Ce n’est que lorsque le rendement a dépassé 5% que la corrélation est devenue principalement négative", assure Paul Jackson, Directeur de la recherche d’Invesco Powershares, évoquant le comportement du S&P 500 face aux hausses de taux.Actuellement, les taux longs oscillent autour de 2,9% aux Etats-Unis.Pour Invesco PowerShares, rien ne prouve qu'un taux d'inflation ou de croissance viendrait modifier cette conclusion. "Même une analyse qui met l'accent sur l'écart de rendement des dividendes plutôt que sur les rendements obligataires, arrive à la même conclusion (le point de déclenchement est plus susceptible d'être un rendement de 5%, sur 10 ans, plutôt qu'un rendement de 3%)", argumente Paul Jackson, Directeur de la recherche d'Invesco Powershares.Dès lors, la conclusion s'impose : "tant que l'économie américaine et l'économie mondiale resteront solides, nous pensons que les actions continueront de suivre les rendements obligataires".