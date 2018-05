La valeur du jour à Wall Street - TECHNIPFMC plombé par ses résultats et le recul des cours de l'or noir

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TechnipFMC (- 4,60% à 31,97 dollars) affiche l'une des plus fortes baisses de l'indice S&P 500, le retournement à la baisse des cours du pétrole se conjuguant à des résultats décevants au premier trimestre. Sur cette période, le groupe parapétrolier a enregistré un bénéfice net de 95,1 millions de dollars, soit 20 cents par action, contre respectivement -18,4 millions de dollars et - 4 cents par action, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 28 cents, soit 6 cents de moins que le consensus Thomson Reuters.L'Ebitda ajusté, qui exclut les charges et crédits, a atteint 386,6 millions de dollars, soit un recul de 8 %, tandis que la marge d'Ebitda ajusté est restée inchangée, à 12,4 %. Le chiffre d'affaires du groupe parapétrolier a en effet reculé de 7,8% à 3,125 milliards de dollars alors que le marché visait 3,11 milliards.Doug Pferdehirt, Directeur Général de TechnipFMC, a déclaré : " Le montant global des prises de commandes du trimestre a atteint 3,5 milliards de dollars, dont 1,2 milliard de dollars pour le segment Subsea ".S'agissant de ses perspectives, le groupe vise désormais une marge d'Ebitda d'au moins 11,5 % (hors charges et crédits) pour le segment Onshore/Offshore contre 10,5% auparavant. Cet objectif avait déjà été relevé en février. Il visait alors au moins 9,5%. Le chiffre d'affaires du segment devrait être compris dans une fourchette de 5,3 à 5,7 milliards de dollars.Dans le Subsea, TechnipFMC vise 5 à 5,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour une marge d'Ebitda d'au moins 14%.Pour le segment Surface Technologies, le groupe cible une marge d'Ebitda d'au moins 17,5 % et des ventes entre 1,5 et 1,6 milliard de dollars.