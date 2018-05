Mellon Capital (BNY Mellon AM) voit les actions européennes surperformer les américaines

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mellon Capital (filiale de BNY Mellon Asset Management North America) anticipe une performance du Stoxx 50 européen (9,2%) légèrement supérieure à celle du S&P500 américain (8,2%) à long terme. "Le risque associé à l’Europe est en outre légèrement inférieur à celui pesant sur les États-Unis, en raison d’un risque actions plus faible dans les principales économies européennes : l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni", souligne Jason Lejonvarn, stratège d’investissement chez Mellon Capital.Ce dernier observe que l'Europe est favorisée par une anticipation de rendement du dividende (3,9%) nettement supérieure à celles des États-Unis (2%) et du Japon (1,9%). Quant au PER (ratio cours/bénéfice) à terme (14,2), il s'avère plus faible qu'aux États-Unis (16,5), mais supérieur à ceux du Japon (14) ou des marchés émergents (12)."En Europe, les principaux pays périphériques, notamment l'Espagne et l'Italie, offrent le meilleur potentiel de hausse, avec des performances de long terme anticipées à 10% et 10,2% respectivement. La moyenne européenne s'établit à 9,2%. En écho au débat croissance vs. rendement, nous prévoyons un taux de croissance des bénéfices nettement supérieur aux États-Unis (16,5%) qu'en Europe (7,5%), l'Allemagne (5,4%) et le Japon (3,2%) se retrouvant en queue de peloton", ajoute le stratège de la filiale de BNY Mellon AM.