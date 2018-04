Pictet Wealth Management reste positif à l'égard des actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La position de Pictet Wealth Management à l'égard des actions reste positive, révèle Cesar Perez Ruiz, directeur des investissements dans la lettre "Perspectives" d'avril/mai 2018. Les bénéfices des sociétés du S&P 500 ont progressé de 15% au quatrième trimestre, leur meilleure performance depuis la mi-2014, avec 70% des entreprises dépassant les attentes. En Europe, les marges opérationnelles commencent à rattraper leur retard mais, soutenues par les baisses d'impôts, les marges nettes des sociétés américaines restent bien supérieures.Si elles se montrent prêtes à augmenter sensiblement les salaires et les dépenses d'investissement, les entreprises nippones pourraient également bénéficier de taux d'imposition plus favorables. Pictet Wealth Management a donc une vision favorable concernant les actions japonaises.La récente vague de ventes a fait chuter la valorisation des actions à des niveaux plus attractifs, à l'aune des ratios cours/bénéfices à 12 mois, observe Cesar Perez Ruiz, Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les gérants actifs.Dans le même temps, les multiples bénéficiaires sont nettement plus concentrés qu'ils ne l'étaient en 2000. Et nous avons besoin de croissance et de marchés qui continuent à performer, car les marges d'erreur sont étroites sur le front des valorisations, assure le directeur. Une hausse significative et rapide de l'inflation (ou une guerre commerciale) nous conduirait dès lors à modifier sa position positive face aux actions. Ce n'est toutefois pas le scénario central de Pictet Wealth Management : tant que l'inflation reste sous contrôle et que la croissance perdure, les multiples élevés peuvent demeurer intacts.Dans le sillage des réductions d'impôts votées en décembre, les responsables du Sénat ont accepté d'augmenter les dépenses publiques américaines de 300 milliards de dollars au cours des deux prochaines années, ajoutant ainsi un nouveau stimulus budgétaire. Ce qui démontre le pouvoir de négociation de Trump.Mais au final, le déficit budgétaire américain s'alourdit, ce qui risque de peser sur le dollar, confortant la décision de Pictet Wealth Management de conserver une duration courte au niveau des Treasuries américains.