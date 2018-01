A contre tendance de l'Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2671 PTS/ 2693 PTS



L'indice américain avait terminé en repli de 0.52% à 5673 points vendredi dernier, les opérateurs ayant opté pour quelques prises de bénéfices, après un cru 2017 exceptionnel.



Sur le plan macroéconomique, l'indice PMI manufacturier sera publié à 15h45. Le consensus table sur 55.



Contrairement aux places européennes qui cèdent du terrain aujourd'hui dans le sillage du secteur automobile et de la remontée de la monnaie unique face au dollar, l'indice S&P500 devrait débuter l'année en hausse de 0.45%.L'indice américain avait terminé en repli de 0.52% à 5673 points vendredi dernier, les opérateurs ayant opté pour quelques prises de bénéfices, après un cru 2017 exceptionnel.Sur le plan macroéconomique, l'indice PMI manufacturier sera publié à 15h45. Le consensus table sur 55.En données horaires, l'indice se maintient à proximité de ses records. Seul l'enfoncement des 2670 points militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 2660/2652 points.

