Dans le vert à l'ouverture

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2610 PTS/ 2661 PTS





Hier soir après la clôture, Facebook a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes, le titre progressait de 7% dans les échanges électroniques.



En Europe, la banque centrale a d'ores et déjà indiqué que les taux devraient rester à leur niveau actuel pour une période prolongée, bien au-delà de l'horizon des achats actifs. Ces derniers demeureront au rythme de 30 milliards d'euros par mois jusqu'en septembre ou au-delà si nécessaire.



Outre la conférence de presse de Mario Draghi qui débutera à 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage devraient ressortir à 230K et les commandes de biens durables devraient progresser de 1.6%.



