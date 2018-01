Début de séance hésitant Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 18/01/2018 | 14:40

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2759 PTS/ 2807 PTS



Les contrats futures demeurent proches de l'équilibre aujourd'hui.



Sur le front de l’économie, les mises en chantier sont ressorties à 1.19M contre 1.28M attendu et les permis de construire à 1.3M (consensus 1.29M). Quant aux inscriptions hebdomadaires au chômage, elles étaient nettement meilleures que prévu (220K contre 250K anticipé). En revanche, l'indice PhillyFed a déçu (22.2 contre 24.9 attendu). Les stocks pétroliers seront publiés à 17h.



Graphiquement pas de changement, la dynamique demeure positive au-dessus de 2759 points. Seule l'enfoncement de ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 2736 points puis 2719/2714 points.









Alors que le Livre Beige s'est avéré être sans surprise hier, la Réserve Fédérale ayant confirmé une croissance mesurée dans toutes les régions aux Etats-Unis, sans risque inflationniste imminent, l'indice S&P500 a accéléré à la hausse en fin de journée et clôturé sur un gain de 0.94% à 2802 points.Les contrats futures demeurent proches de l'équilibre aujourd'hui.Sur le front de l’économie, les mises en chantier sont ressorties à 1.19M contre 1.28M attendu et les permis de construire à 1.3M (consensus 1.29M). Quant aux inscriptions hebdomadaires au chômage, elles étaient nettement meilleures que prévu (220K contre 250K anticipé). En revanche, l'indice PhillyFed a déçu (22.2 contre 24.9 attendu). Les stocks pétroliers seront publiés à 17h.Graphiquement pas de changement, la dynamique demeure positive au-dessus de 2759 points. Seule l'enfoncement de ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 2736 points puis 2719/2714 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique S&P 500 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine