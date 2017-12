Des doutes sur Apple mais toujours zéro stress Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2693 PTS/ 2670 PTS



En effet, les doutes sur la capacité à vendre les 50 millions d'iPhone X sont venus déprécier le titre de la marque à la pomme (-2.54%).



En pré-ouverture, les actions américaines devraient regagner le terrain perdu sur le dernière séance.

A 16h seront publiés l'indice de confiance des consommateurs et les promesses de ventes de logement.



En données horaires, les prix viennent se positionner sur la ligne de support des 2678 points. Les variations vont rester faibles lors de ces dernières journées de bourse en 2017. Par défaut, l'indice pourrait remonter sur les 2693 points.

A contrario, la cassure des 2678 points militerait pour le déclenchement de la baisse en direction des 2671 points puis par extension les 2655 points.

