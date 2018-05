En baisse de 0.4% avant les statistiques Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2610 PTS/ 2685 PTS





La Fed a sans surprise laissé ses taux directeurs inchangés, actant néanmoins de la remontée de l'inflation, qui se rapproche de l'objectif des 2%. L'emploi continue d'être dynamique et l'activité progresse à un rythme modéré. Elle n'a toutefois pas évoqué une éventuelle accélération du rythme de remontée des taux, ce qui permet au dollar de reperdre un peu de terrain.



Aujourd'hui, l'indice américain devrait débuter la séance en baisse de 0.4%, dans l'attente de nombreuses publications macroéconomiques. Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 225K), de la productivité anticipée en hausse de 0.9% et de la balance commerciale (consensus -50.0B). A 15h45, l’indice PMI services devrait ressortir à 54.4. Puis à 16h, seront dévoilés l’ISM services (consensus 58.1%) et les commandes industrielles, anticipées en hausse de 1.3%.



