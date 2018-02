En baisse de 0.5% dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 2809 PTS

Objectif de cours : 2714 PTS



Les créations d'emplois étaient meilleures que prévu (200K contre 181K attendu) et les salaires ont progressé de 2.9% sur un an (+2.5% en décembre). Le taux de chômage est pour sa part ressorti inchangé à 4.1%.



Aujourd'hui, les contrats futures présagent d'une baisse initiale de 0.5%.

Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance à 16h de l'ISM services et Mario Draghi s'exprimera à 17h.



Graphiquement, un biais baissier est désormais privilégié sous les 2809 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. L'indice pourrait rester aujourd'hui la zone de soutien des 2736 points. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en direction des 2714 points puis 2700/2695 points.

