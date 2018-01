En hausse de 0.3% dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2806 PTS/ 2850 PTS





La Banque centrale européenne n'a finalement pas modifié son discours, indiquant que les achats d'actifs (actuellement de 30 milliards d'euros par mois) devraient être réalisés jusque fin septembre 2018 ou au-delà, si nécessaire. Si les perspectives devenaient moins favorables ou si l'inflation demeurait faible, elle reste prête à accroître de nouveau le volume ou rallonger la durée du programme.

Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 239K. Les ventes de logements neufs seront publiées à 16h.



