En hausse de 0.4% avant le Livre Beige de la Fed

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2656 PTS/ 2730 PTS



Les opérateurs devraient en outre saluer les bons résultats de Morgan Stanley mais sanctionner la publication d'IBM, le titre perdant 5.5% en préouverture.



Du côté des statistiques, les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 et le Livre Beige de la Fed à 20h.



En données horaires, la dynamique est positive au-dessus des 2656 points. L'indice américain a comblé hier un gap laissé ouvert dernièrement vers 2711 points et pourrait tester à l'ouverture la zone des 2730 points. Au-delà, les 2761 points seraient en ligne de mire. Profitant de la bonne orientation des valeurs technologiques et de la détente des tensions géopolitiques, l'indice S&P500 a terminé en hausse de 1.07% à 2706 points. Celui-ci devrait poursuivre sur sa lancée aujourd'hui, comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.4%.Les opérateurs devraient en outre saluer les bons résultats de Morgan Stanley mais sanctionner la publication d'IBM, le titre perdant 5.5% en préouverture.Du côté des statistiques, les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 et le Livre Beige de la Fed à 20h.En données horaires, la dynamique est positive au-dessus des 2656 points. L'indice américain a comblé hier un gap laissé ouvert dernièrement vers 2711 points et pourrait tester à l'ouverture la zone des 2730 points. Au-delà, les 2761 points seraient en ligne de mire.

