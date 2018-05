Indécision avant le NFP Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2594 PTS/ 2653 PTS



Les initiatives sont néanmoins restées limitées dans l'attente de l'issue des négociations entre Pékin et Washington, au sujet des relations commerciales.



Du côté des valeurs, AIG et Tesla ont décroché de plus de 5%.



Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage, la balance commerciale et les commandes industrielles étaient meilleures que prévu. En revanche, l’indice ISM services a déçu (56.8 contre 58.8 précédemment.

Cet après-midi, les opérateurs anticipent un taux de chômage à 4% (4.1% le mois dernier), avec 190K créations d’emplois et un salaire horaire en hausse de 0.2%.



Dans cette attente, les contrats futures s'inscrivent en baisse de 0.1%.



D'un point de vue technique, l'indice S&P500 montre quelques signes de fébrilité. A court terme, on suivra de près la sortie des 2594/2652 points pour avoir plus de visibilité sur la tendance à venir.



