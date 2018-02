L'indécision avant l’inflation Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 13/02/2018 | 15:28

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2620 PTS/ 2682 PTS





En ce qui concerne les statistiques économiques, aucune publication n’est attendue cet après-midi.



Graphiquement, en données horaires, l'indice américain marque le pas dans la constitution du rebond technique. La zone des 2682 points paraît compliquée à franchir, le soutien acheteur s'étiolant au fil de la hausse. Le franchissement donnerait un objectif proche de 2727 points, en revanche une cassure de la ligne des 2620 points remettrait une grosse pression sur le marché pour tester à nouveau les précédents plus bas à 2530 points. Wall Street devrait ouvrir en baisse ce mardi, avec le S&P500 qui cède 0.56%, le Nasdaq 0.68% et le Dow Jones 0.61%. Ce repli se justifie par l’inquiétude des investisseurs sur l’important déficit commercial américain (le plus important depuis 2009), qui risquerait de se creuser davantage suite aux ambitions de Donald Trump, qui a présenté hier son projet de budget.En ce qui concerne les statistiques économiques, aucune publication n’est attendue cet après-midi.Graphiquement, en données horaires, l'indice américain marque le pas dans la constitution du rebond technique. La zone des 2682 points paraît compliquée à franchir, le soutien acheteur s'étiolant au fil de la hausse. Le franchissement donnerait un objectif proche de 2727 points, en revanche une cassure de la ligne des 2620 points remettrait une grosse pression sur le marché pour tester à nouveau les précédents plus bas à 2530 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique S&P 500 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine