La hausse perdure

Opinion : Positive au dessus de 2680 PTS

Objectif de cours : 2700 PTS



L'indice S&P500 devrait ainsi ouvrir en hausse aujourd'hui.



Sur le plan macroéconomique, la journée s'annonce calme en termes de publications avec seulement les ventes de logements existants à 16h (consensus 5.53M) et les stocks pétroliers à 16h30, anticipés à -3.6M.



Graphiquement, la tendance demeure toujours haussière en données horaires au-dessus des 2660 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 heures. Seule la rupture de ce niveau suggérerait l'amorce d'un mouvement de consolidation en direction des 2644 points puis 2625 points. En dépit de l'adoption quasi certaine de la réforme fiscale américaine, après la validation du projet par les deux chambres, l'indice S&P500 a terminé en légère baisse de 0.32% à 2681 points hier. Trois articles ont finalement été retirés de la mouture définitive, ce qui requiert désormais une nouvelle validation par la Chambre des représentants aujourd'hui.L'indice S&P500 devrait ainsi ouvrir en hausse aujourd'hui.Sur le plan macroéconomique, la journée s'annonce calme en termes de publications avec seulement les ventes de logements existants à 16h (consensus 5.53M) et les stocks pétroliers à 16h30, anticipés à -3.6M.Graphiquement, la tendance demeure toujours haussière en données horaires au-dessus des 2660 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 heures. Seule la rupture de ce niveau suggérerait l'amorce d'un mouvement de consolidation en direction des 2644 points puis 2625 points.

