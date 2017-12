Last but not least Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2678 PTS/ 2693 PTS





C'est l’intérêt principal de cette ultime séance, de savoir si les indices américains vont flirter ou battre une nouvelle fois des niveaux historiques inscrivant des records en pagaille, sur cette seule année.



Le peu d'intervenants pourront faire évoluer les prix à leur guise d'autant plus qu’aucune statistique ne viendra perturber le déroulement de la séance.



Graphiquement, les prix devraient rester enfermés dans le trend horizontal bien dessiné entre la borne basse des 2678 points et la résistance des 2693 points. Il faudra certainement attendre 2018 pour sortir de ce schéma non directionnel et avoir une opinion court terme plus affirmée. En attendant l'équipe Zonebourse vous souhaite ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Le S&P500 termine l'année en douceur, sur les plus hauts historiques. L'ultime journée 2017 a permis de gagner 0.18% sur l'indice élargi mais seul le Dow Jones a pu réaliser un nouveau plus haut.C'est l’intérêt principal de cette ultime séance, de savoir si les indices américains vont flirter ou battre une nouvelle fois des niveaux historiques inscrivant des records en pagaille, sur cette seule année.Le peu d'intervenants pourront faire évoluer les prix à leur guise d'autant plus qu’aucune statistique ne viendra perturber le déroulement de la séance.Graphiquement, les prix devraient rester enfermés dans le trend horizontal bien dessiné entre la borne basse des 2678 points et la résistance des 2693 points. Il faudra certainement attendre 2018 pour sortir de ce schéma non directionnel et avoir une opinion court terme plus affirmée. En attendant l'équipe Zonebourse vous souhaite ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

