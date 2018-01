Le S&P500 devrait marquer une pause Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2714 PTS/ 2750 PTS



L'indice américain avait terminé à son zénith vendredi, en hausse de 0.7% à 2743 points, malgré un rapport mensuel sur l'emploi décevant.

Le taux de chômage était ressorti comme attendu à 4.1% mais seulement 148K emplois ont été créés (consensus 190K). En revanche, les commandes industrielles avaient progressé de 1.3% alors que le marché anticipait +1.1%.



Aujourd'hui, seul le crédit à la consommation sera publié à 21h.



D'un point de vue technique, le S&P500 suit une dynamique positive au-dessus des 2714 points. Seule une rechute sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 2695 points dans un premier temps.

