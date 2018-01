Le S&P500 devrait reprendre des couleurs Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2806 PTS/ 2873 PTS





En attendant la décision de la Fed sur les taux ce soir à 20h, l’indice S&P500 devrait récupérer une partie de ses pertes de la veille et ouvrir en hausse de 0.4%. L’indice américain avait terminé en repli de 1.09% à 2822 points hier, pénalisé par les valeurs liées aux matières premières, les pétrolières et les tensions observées sur le marché obligataire.Les opérateurs devraient saluer dans les premiers échanges les bons chiffres de Boeing (+3.3%) et l’enquête ADP qui a fait état de 234K créations d’emplois contre 186K attendu. L’indice PMI de Chicago sera publié à 15h45 puis les promesses de ventes de logements à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.En données horaires, l'indice S&P500 amorce un mouvement de consolidation. La dynamique demeure néanmoins positive au-dessus des 2806 points et seul l'enfoncement ce niveau dégraderait la configuration. Il faudrait alors s'attendre à une probable accélération baissière en direction des 2786/2768 points.

